Carro voador da Embraer fez investidores esquecerem inflação americana

VEJA Mercado fechamento, 10 de junho.

Todos estavam com os olhos voltados para os números da inflação americana, mas o carro voador da Embraer roubou a cena e foi o grande destaque do dia na bolsa. Pela manhã, a companhia brasileira confirmou que a Eve, sua unidade de veículos elétricos de pouso, está em negociações com o SPAC americano Zanite para uma possível fusão, num negócio que pode criar uma empresa avaliada, sozinha, em 2 bilhões de dólares. É quase o valor da Embraer, avaliada hoje em 2,5 bilhões de dólares. A notícia animou os investidores e os papéis da companhia valorizam 15,32% no pregão, a maior alta do dia, com folga.

O mercado também reagiu bem ao anúncio da Locaweb, que comprou a Pagcerto e vai passar a competir na área de serviços financeiros, oferecendo Pix, antecipação de recebíveis e maquininhas. Os papéis da companhia fecharam em alta de 5,8% no dia.

Quando falamos que a Embraer fez o mercado esquecer a inflação americana, é porque o índice de preços ao consumidor veio acima do esperado e avançou 5% de um ano para o outro, a maior aceleração em 13 anos. Inflação nos EUA pode resultar num aumento da taxa de juros, espantar o investidor estrangeiro do Brasil e provocar fuga de dólares do país, uma vez que investir na taxa de juros dos Estados Unidos seria uma estratégia mais eficiente. “O maior receio do mercado é a questão inflacionária nos EUA, mas os números de hoje foram completamente ignorados pelos investidores. Tivemos uma reação negativa por pouco tempo e, logo em seguida, melhorou, uma demonstração de que o investidor permanece com apetite ao risco”, diz Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos. O Ibovespa fechou em leve alta de 0,13%, a 130.076 pontos.

O setor de construção amargurou novas quedas no pregão de hoje. Na última quarta-feira, as ações das incorporadoras reagiram mal ao IPCA, que veio acima do esperado e fez aumentar a pressão na próxima reunião do Copom, que deve determinar um novo aumento na taxa básica de juros. Juros mais altos podem deixar os financiamentos imobiliários menos atrativos. Cyrella e Eztec fecharam novamente em queda, de 2,82% e 1,62%, respectivamente.

