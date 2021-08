Capital social do FIB Bank o colocaria entre os maiores bancos do Brasil

O FIB Bank, que avalizou o contrato da Precisa Medicamentos com o governo para a compra da vacina Covaxin, apesar de ter bank no nome, não é um banco, como bem mostrou a CPI da Covid na quarta-feira, 25. Mas se fosse, seu capital social é tamanho que o colocaria entre os 12 maiores bancos do Brasil. O FIB Bank tem um capital social de 7,5 bilhões de reais e, observando os dados compilados pelo Banco Central, estaria no ranking um pouco abaixo de instituições como Banco Votorantim, que tem capital social de 8,1 bilhões de reais, ou o banco Safra que tem capital de 8,4 bilhões de reais. A grande diferença com os bancões e que mostra o disparate do capital social do FIB é o tamanho do faturamento. Enquanto a FIB é uma empresa pequena com 1 milhão de reais em faturamento, os bancos com tamanho capital social faturam bilhões.

Mas o FIB bank já teve um capital ainda maior, de 10 bilhões de reais. O valor foi reduzido em 2,5 bilhões de reais em assembleia de acionistas de outubro de 2019. Segundo a ata daquela assembleia, a redução foi feita porque o capital estava “excessivo aos objetivos sociais da companhia”. Os 7,5 bilhões de reais foram integralizados por meio de bens imóveis, segundo a ata. Sem especificar os tipos de imóveis.