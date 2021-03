Canal de Suez: desencalhe salva carga refrigerada brasileira

Soou como alívio para muitos exportadores brasileiros a notícia de que o cargueiro Ever Given, da empresa Evergreen, desencalhou do Canal de Suez, nesta segunda-feira, 29. Principalmente, para os donos de cargas refrigeradas. As exportações para o Oriente Médio e o sub-continente indiano, que é a região afetada diretamente pela interrupção do fluxo no canal, representa 10% do total exportado pelo país. Já no segmento de cargas refrigeradas, o peso é ainda mais representativo, chegando a 17% do total exportado, segundo dados do Grupo Craft, que presta serviço em soluções logísticas internacionais. “O grande destaque é para as proteínas, principalmente para o grande volume de frango que é abastecido pelo Brasil”, disse o gerente de importação marítima da Craft, Fernando Blasi.

O cargueiro ficou 6 dias preso no canal, interrompendo o fluxo internacional de cargas. Cerca de 370 embarcações estão paradas na região. Os navios com contêineres refrigerados têm capacidade de manter por muitas semanas suas cargas em baixas temperaturas. Mas havia uma preocupação com o tempo que o Ever Given poderia ficar preso no canal.