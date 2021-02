Canadá espera “lição de casa”do Brasil para aumentar investimentos no país

Com forte presença nas áreas de mineração e saneamento, grupos canadenses estão de olho no Brasil. Estes investidores esperam que o governo sinalize que vai tomar medidas concretas para reduzir a tributação e melhorar a imagem da gestão ambiental para receber maiores investimentos estrangeiros no país. As empresas canadenses consideram aumentar, de cara, em mais de 20% os investimentos aplicados hoje, cerca de 30 bilhões de dólares.

Segundo o Banco Central, a América do Norte é a segunda região com mais investimentos no Brasil: são 153,7 bilhões de dólares. Fica atrás apenas da Europa, que investe cerca de 593,3 bilhões de dólares.

O aumento nos valores investidos pode ficar acima dos 20%, segundo fontes do consulado canadense no Brasil. “O Brasil sempre foi uma aposta importante para os canadenses. O que os empresários precisam é de uma sinalização clara de que o Brasil vai rever questões como como tributação, política fiscal, questões ambientais e segurança jurídica em contratos”, afirma a fonte.

