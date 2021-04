Campanha contra a fome de Edu Lyra precisa de mais doações

A nova fase da campanha contra a fome de Edu Lyra, do Gerando Falcões, já mobilizou 4 vezes mais pessoas do que no ano passado. Mas o valor arrecadado ainda é menor, apesar das generosas doações de nomes como GE, Google, Jorge Paulo Lemann, Abilio Diniz, XP, Gerdau, Oracle. Ao todo, a campanha “Corona no Paredão, Fome não” arrecadou 16,5 milhões de reais com a ajuda de 81 mil pessoas. No ano passado, entre março e junho, a campanha arrecadou 25 milhões de reais com a ajuda de 21 mil pessoas. Quer ajudar Edu Lyra a bater e dobrar a meta? Acesse https://gerandofalcoes.com/coronanoparedao .Cada real é distribuído por meio de cartões a famílias carentes em todo o Brasil. Panela cheia salva, como diz Edu Lyra.