Caminhoneiros querem milagre; governo vai entregar “medidas estruturantes”

Os caminhoneiros querem medidas milagrosas do governo federal para melhorar suas margens, mas vão receber “medidas estruturantes” do Ministério da Infraestrutura. No pacote que será anunciado nesta terça-feira, 18, e que está sendo chamado de “Gigantes do Asfalto” vão estar medidas como o DT-e, um sistema eletrônico que vai reunir digitalmente cerca de 40 mil documentos para tentar reduzir a burocracia que faz com que atravessadores fiquem com 46% do frete do caminhoneiro. O ministério acredita que essa é uma das medidas que podem reduzir esse percentual e aumentar o lucro dos transportadores autônomos. Mas não é milagre e não é de uma hora para outra.