Caminho liberado para general Silva e Luna na Petrobras

O caminho para que o general Joaquim Silva e Luna assuma a presidência da Petrobras, como queria o presidente Jair Bolsonaro, está liberado. Silva e Luna foi aprovado para fazer parte do conselho de administração da empresa, assim com outros seis candidatos do governo federal. O general precisa agora passar formalmente pela aprovação do Conselho para ser o presidente. O atual presidente do Conselho, o almirante da reserva Eduardo Bacellar Leal Ferreira, também foi reconduzido ao cargo.

Os minoritários que queriam maior espaço no conselho acabaram conseguindo eleger apenas um candidato, Marcelo Gasparino. O agora ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, foi destituído, mas por margem bem apertada.

Para os investidores, a expectativa gira em torno de como será a gestão Silva e Luna, em especial na forma como conduzirá repasses de reajustes de preços dos combustíveis.