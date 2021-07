Câmara aprova quebra de patentes de vacinas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 06, a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos para combate a Covid-19 ou em outros casos de emergência nacional. O PL 12/2021 foi aprovado por maioria mais que absoluta. Foram 425 votos favoráveis e apenas 15 contra. O relator do projeto era o deputado Aécio Neves (PSDB-MG). O projeto aprovado prevê que o dono da patente vai receber 1,5% do preço líquido de venda do produto. O texto voltará para o Senado.