Câmara aprova MP da privatização da Eletrobrás com “jabutis” do relator

A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada de quinta-feira, 20, a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobrás. Depois de muita discussão, o texto que vai para o Senado segue com os “jabutis” do relator Elmar Nascimento (DEM-BA). Apesar de ter cedido em alguns pontos, o relator manteve a contratação mínima de pequenas centrais hidrelétricas e a prorrogação do Proinfa, que beneficia empresários do segmento já que a energia desses projetos não é mais competitiva. O relator cedeu na quantidade de energia a ser contratada de usinas termelétricas. Antes o relator previa 6 mil MW e o texto aprovado prevê 1 mil MW e a ser contratado pelo governo. Isso significa que a conta de luz fica mais cara para o consumidor. Agora cabe ao Senado analisar os jabutis.

No geral, a proposta de privatização segue sem Itaipu e Eletronuclear, mantém a prorrogação de concessões das usinas da empresa, prevê a venda de novas ações e redução da participação do governo a 45% e também a série de indenizações que vão criar fundos bilionários de preservação do Rio São Francisco e da Amazônia Legal.