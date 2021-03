Cai confiança dos comerciantes, diz CNC

A semana já começa com dados pouco otimistas na economia. O índice de confiança do empresário do comércio, medido pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), caiu todos os meses deste ano, segundo dados que serão divulgados na manhã desta segunda-feira, 22. Em março, a queda foi de 1,5% em relação a fevereiro. Na comparação com março do ano passado, o indicador registra uma queda de quase 20%. Naquele período, ainda anterior à declaração da pandemia, o otimismo era grande e o índice girava em torno de 120 pontos. O equilíbrio entre o otimismo e o pessimismo está nos 100 pontos.

O índice chegou a bater a mínima histórica de 66,7 pontos, em junho. No segundo semestre, a confiança foi retomada atingindo 108,5 pontos, em dezembro. Agora está em 103,6, o que mostra, segundo a CNC, “uma relativa satisfação”. É relativa porque os comerciantes estão apreensivos com a demora da vacina e do pagamento de benefícios sociais. Além disso, avaliam que a própria economia não decolou neste ano e está ameaçada pelo agravamento da pandemia do coronavírus. A pesquisa da CNC é feita no início de cada mês com 6 mil empresas em todas as capitais do País. Isto significa que foi feita quando ainda se falava menos em lockdown do que se fala agora.