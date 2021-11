Cade muda ideia e barra aquisição da Hapvida; ações caem

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu barrar a aquisição da operadora de saúde Plamed pela Hapvida. O negócio de 57,5 milhões de reais havia recebido a chancela do órgão no último mês de fevereiro, mas com algumas contrapartidas para evitar a concentração de mercado em Sergipe, onde a Plamed possui mais de 26 mil beneficiários. Dentre os pontos, estava a alienação das carteiras dos planos de saúde individual ou familiar e coletivos no estado e a manutenção dos preços atuais por, no mínimo, dois anos. Em nota, a Hapvida disse que “segue avaliando as alternativas de próximos passos diante da decisão do tribunal”. No pregão de quarta-feira, 24, antes mesmo do anúncio da suspensão do acordo, as ações da companhia haviam fechado em queda de 2,4%. Às 15h59 de hoje, negociam em nova baixa, de 2,1%. A Intermédica, com quem a Hapvida está em processo de fusão, cai 2,6%.