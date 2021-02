Cade dificulta a vida do Magazine Luiza na compra da Hub Pagamentos

O Magazine Luiza anunciou, no fim do ano passado, a compra da Hub Pagamentos, uma fintech de serviços de pagamentos. A empresa oferece a criação de um banco digital, com conta corrente e cartão pré-pago, para empresas que desejam ter um serviço próprio. Nos primeiros passos do processo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), parecia que tudo iria correr sem contratempos. Contudo, tudo mudou há 15 dias, coincidentemente quando o Mercado Pago — uma empresa muito semelhante à qual o Magazine Luiza quer montar, mas que pertence ao Mercado Livre — protocolou uma longa petição para ser parte interessada no processo. Essa petição está em segredo.

Pois que três dias depois, em 22 de janeiro, Patricia Sakowski, Superintendente-Adjunta do Cade, decidiu que, devido à “necessidade de maior compreensão sobre a operação em análise”, não vai enquadrar o caso como procedimento sumário e determinou a realização de instrução complementar. Ou seja, o Cade vai avaliar minuciosamente a operação e poderá exigir adequações no negócio ou até mesmo recomendar a rejeição. A análise, para deixar claro, acabou de começar e ninguém sabe qual será o final dela.

Além disso, a decisão de Sakowski já dá o tom de como o Cade deverá ver a mais recente aquisição do Magazine Luiza: o banco Topázio.

