Cade dá sinal verde à investida da Marfrig na BRF e ações sobem

Se existia alguma dúvida da legalidade do ponto de vista jurídico sobre a operação BRF-Marfrig, agora não existe mais. O Cade aprovou a compra de 31,66% das ações da dona de marcas como Sadia e Perdigão pela Marfrig, que, agora, detém quase um terço da companhia avaliada em 22,7 bilhões de reais. À época, até se especulou que a JBS entraria no páreo, mas, por enquanto, isso não aconteceu. As ações de BRF sobem mais de 1,5% e as da Marfrig mais de 2%, mesmo com Ibovespa em queda. Com o sinal verde, o mercado quer saber quais serão os próximos passos do frigorífico do empresário Marcos Molina e como a Marfrig vai interferir nas decisões da BRF.