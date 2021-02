Cade dá sinal positivo à Hapvida ao aprovar compra de grupo de saúde

Um dos pontos de mais insegurança no futuro do negócio da Hapvida, um dos maiores grupos privados de saúde no país, era sua capacidade de continuar adquirindo empresas no setor devido a uma restrição do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Contudo, o Cade deu um sinal pra lá de positivo. Na sexta-feira, 12, a superintendente-geral substituta, Patricia Sakowski, aprovou, sem restrições, a compra da Promed pelo Ultra Som Serviços Médicos, uma subsidiária integral da Hapvida. Bom sinal para os investidores que aguardam pelo anúncio da fusão entre a Hapvida com outra gigante, o Grupo Notre Dame Intermédica.

