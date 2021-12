Cade abre a porteira e provoca sobe e desce nas ações de saúde

A superintendência geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) soltou duas decisões entre ontem, 15, e hoje que balançaram o setor de saúde na bolsa. Primeiro, o órgão aprovou sem restrições a fusão entre Hapvida e Intermédica. Agora, as empresas devem aguardar a publicação do despacho e o consequente período de 15 dias para eventuais manifestações do tribunal do Cade, mas a chancela sem remédios já soou bem ao mercado. Às 14h40, as ações de Intermédica e Hapvida subiam 5,1% e 3,1%, respectivamente.

A segunda decisão publicada pelo Cade foi a autorização dada pela secretaria geral para a Rede D’or elevar em até 29% a sua participação na Qualicorp. A rede informou que não necessariamente vai exercer a compra de ações, mas analistas do Citi já afirmam que não veem o eventual negócio com bons olhos. “Desde sua estreia na bolsa, a Rede D’Or já comprou mais de 1,5 bilhão de reais em ações da Qualicorp, o que, sendo justo, não é o tipo de alocação de capital que esperávamos”, diz o banco em relatório. Para a Qualicorp, contudo, a operação é positiva, tanto que as ações da empresa sobem 7,4% no pregão desta quinta-feira, 16. Já a Rede D’or negocia em queda de 1,5%.

