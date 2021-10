Cada vez que morde Guedes, Bolsonaro assopra com uma privatização

Não é a primeira vez que o ministro da economia Paulo Guedes esteve no limite para deixar o cargo e recebe um projeto de privatização como afago do presidente Jair Bolsonaro. Em fevereiro deste ano, quando Bolsonaro defenestrou publicamente Roberto Castelo Branco, então presidente da Petrobras e amigo pessoal de Guedes, a solução para fazer um agrado ao ministro foi apresentar uma medida provisória para privatizar a Eletrobras. Agora, depois de propor furar o teto de gastos, causando o caos nos mercados e derrubando quatro secretários da equipe econômica, Bolsonaro acena com a privatização da Petrobras. Com direito a projeto de lei e tudo mais. Parece que o carinho teve efeito e o ministro chegou a dizer nesta segunda-feira, 25, que quando está morrendo afogado, Bolsonaro aparece e renova a confiança. “E nós continuamos nessa aliança de conservadores e liberais por um futuro melhor para o nosso país”, disse Guedes. Mas apesar do gesto, analistas políticos não acreditam que governo se desfaça de uma estatal como a Petrobras em pleno ano eleitoral.