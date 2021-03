ButanVac x Versamune: os bastidores da nova guerra entre Doria e Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira que o Instituto Butantan vai pedir à Anvisa para iniciar testes da primeira vacina brasileira contra a Covid-19, a ButanVac. Poucas horas depois, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, convocou uma coletiva apressada para anunciar que já tem uma nova vacina brasileira com o pedido de testes clínicos registrado na Anvisa. O ministro chegou a dizer que a vacina ainda não tem nome. Mas tem. Trata-se da Versamune e está sendo desenvolvida pela startup brasileira Farmacore e a empresa americana PDS Biotechnology Corporation, com suporte da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), da USP.

Mas quem afinal chegou primeiro?

Na segunda-feira, dia 22, os principais executivos da Farmacore tiveram uma reunião virtual com a secretária Patrícia Ellen, do governo de São Paulo, e representantes da InvesteSP, a empresa de apoio às empresas do governo estadual. Dizem fontes próximas a Doria que a Farmacore buscava apoio para financiar sua vacina porque não estaria encontrando suporte no governo federal. A startup precisa de 300 milhões de reais e uma fábrica para produzi-la.

A fundadora da empresa, Helena Faccioli Lopes, garante que a reunião foi feita a pedido do governo de São Paulo, que queria informações sobre o estágio de desenvolvimento da vacina. Helena diz ainda que o governo de Jair Bolsonaro está dando todo o apoio financeiro necessário para a pesquisa. Na quinta-feira à tarde, 25, a Farmacore pediu autorização na Anvisa para começar os testes clínicos da vacina.

E quem vai produzir primeiro?

O Instituto Butantan certamente vai sair na frente porque em maio, mais tardar junho, já começará a produção em escala, mesmo antes do fim dos testes e da comprovação de eficácia. É a chamada “produção no risco”. Serão 40 milhões de doses neste ano. A fundadora da Farmacore disse ao Radar Econômico que já está quase fechando negócio com uma fábrica brasileira, mas que mesmo assim, neste ano, serão produzidas apenas as doses suficientes para fazer os testes clínicos.