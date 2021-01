Butantan enviará novo pedido de uso de mais 4 milhões de doses à Anvisa

O Instituto Butantan enviará, no início desta semana, um pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial de mais 4 milhões de doses da CoronaVac. No primeiro lote, aprovado neste domingo, 17, foram pouco mais de 6 milhões de doses aprovada. Esse novo volume já está pronto para uso e em estoque no Butantan.

O Estado de São Paulo, que comanda o Butantan, iniciou nesta segunda-feira, 18, a vacinação de trabalhadores da área da saúde, na capital e no interior, com a CoronaVac. Outros estados brasileiros também poderão iniciar o processo de imunização nesta segunda, conforme anunciou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também com a vacina desenvolvida pelo Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter