Burger King vai vender pizza da Domino’s

A BK Brasil, máster franqueada do Burger King e Popeyes, anunciou no fim da tarde desta sexta-feira, 09, um “acordo de associação” com a DP Brasil, que é máster franqueada da Domino’s. A marca Domino’s passará assim para a BK e a empresa resultante nasce com mais de 1.200 restaurantes espalhadas pelo Brasil vendendo hambúrguer, frango e pizza. O negócio ainda depende de aprovação das autoridades.