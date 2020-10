Burger King dobra a aposta no digital para crescer

Dessa vez, a mudança não está no cardápio, mas nos bastidores do Burger King. Ariel Grunkraut, atual Vice-presidente de Vendas e Marketing do Burger King Brasil, passa a liderar também toda área de tecnologia da empresa. Deixa de ser o CMO para ser o CMTO, acumulando as funções e sendo responsável pela aceleração digital, de experiência integrada e omnicanalidade.

O BK Brasil acredita ser uma das lideranças no setor em soluções de tecnologia e está dobrando a aposta no digital para continuar crescendo. A expectativa é que a mudança na gestão da empresa represente um passo grande na implementação da estratégia de transformação digital e pela busca de novas oportunidades de negócios e eficiência tecnológica.

