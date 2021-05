Buffett: as pessoas desistem de seus carros, mas não de seu Apple

Uma das estratégias da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, no ano passado foi vender um pouco de ações da Apple, quando a empresa ultrapassou a marca de 2 trilhões de dólares. Buffett admitiu neste fim de semana no encontro anual de acionistas da Berkshire que foi provavelmente um erro. No primeiro trimestre deste ano, a Apple teve um estouro de vendas. Ele diz que as ações da Apple são uma barganha porque ela é indispensável na vida das pessoas e que tem certeza de que se as pessoas tivessem que escolher entre seus carros e seu Apple, elas desistiriam de seus carros.

Apesar de ter vendido um pouco de ações no ano passado, a Apple é a maior posição na carteira de investimentos da Berkshire, em uma aposta de quase 111 bilhões de dólares o equivalente a quase 4% da empresa.