BTG compra terras no Mato Grosso do Sul

O BTG Pactual foi às compras no Mato Grosso do Sul. O fundo Warehouse, administrado pelo BTG, está comprando 40 mil hectares de terras, usadas principalmente para plantar eucaliptos na região. O vendedor é o fundo Brookfield Brazil Timber, que está se desfazendo de três empresas: Cabeceira Agroindustrial, Frigg e Niobe. Os últimos dados públicos disponíveis na CVM sobre o fundo da Brookfield dão conta de que as empresas Frigg e Niobe têm juntas um valor histórico, datado de 2010, de cerca de 200 milhões de reais. O valor corrigido pelo IGPM daria em torno de 450 milhões.