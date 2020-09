BS2 ocupa vazio deixado pelo Banco Paulista nas exportações

Há um novo banco fazendo transações em dólar para o Irã, o BS2, antigo patrocinador do Flamengo. Depois do desmanche do Banco Paulista, a única instituição que transacionava em moeda estrangeira com o país persa, a cúpula do BS2 levou praticamente todos os executivos da mesa de câmbio para o banco digital. É a chance para evitar o escambo que estava sendo praticado entre Brasil e Irã.

