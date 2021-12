BRF anuncia follow on e BNDES vende JBS. Bilhões em jogo nos frigoríficos

Dois anúncios importantes balançaram o setor de frigoríficos e provocam oscilações nas ações das empresas. A BRF surpreendeu os analistas e propôs um aumento de capital por meio de follow on que pode levantar 6,6 bilhões de reais para a companhia. Analistas do BTG Pactual desconfiam que o anúncio pode ser o início de um movimento maior. “Este anúncio pode ser uma forma de matar dois pássaros com apenas uma pedrada: para atender à necessidade da BRF de desalavancagem, ao mesmo tempo que permite à Marfrig exercer maior controle sobre a BRF, ainda mais no caso de uma futura incorporação”, avalia o banco em relatório. As ações de BRF e Marfrig sobem 7,3% e 3,9%, respectivamente, entre as maiores altas do dia.

Ontem, o BNDES vendeu 70 milhões de ações da sua controversa participação no JBS, o equivalente a 12,5% da participação que possui na companhia, por 2,6 bilhões de reais. A própria JBS comprou quase que a totalidade desses papéis por meio de um programa de recompra de ações. Na prática, o programa de recompra valoriza o ativo de uma companhia pois essas ações saem do mercado e deixam a base de circulação menor, o que aumenta o valor pago por ação quando se distribui dividendos, por exemplo. Às 15h30, as ações negociavam em queda de 1,4%. “É natural o papel cair um pouco porque a companhia não comprou todas as ações, e o que entra no mercado provoca essa queda”, avalia Rodrigo Friedrich, chefe de renda variável da Renova Invest.

