Brasileiros vão menos ao shopping, mas gastam mais quando saem

Um levantamento feito pela Abrasce, a associação dos shoppings centers, mostra que, devido à pandemia, os brasileiros evitaram ir aos centros de consumo. Contudo, quando vão, gastaram bem mais do que estavam acostumados. Isso fez com que o ticket médio — o quanto cada consumidor gastou em média em cada ida ao shopping — aumentasse em até 59% no mês de junho, o que foi se reduzindo à medida que as restrições de locomoção foram sendo retiradas. Os picos de crescimento, segundo a Abrasce, aconteceram em datas comemorativas, como Dia das Mães (7%), Dia dos Namorados (9,5%) e Dia das Crianças (24%). Curiosamente, o Dia dos Pais (-2%) foi a única data que registrou retração no ticket médio.

“O medo da contaminação pelo coronavírus fez com que os visitantes passassem a ir com menos frequência aos shoppings e, dessa forma, tornassem suas compras mais assertivas”, afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce. “A crise sanitária trouxe uma queda no nível de vendas nunca verificado no setor de shoppings, mas também um ticket médio diferenciado, ou seja, uma combinação de resultados provocada pela própria natureza da crise.”

