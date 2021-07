Brasileiro ainda tem medo de ir a bares e restaurantes por causa da Covid

O brasileiro começa a ficar com menos medo de frequentar bares, restaurantes, lojas, academias, supermercados e shoppings. Mas apesar das cenas de bares lotados por todo o Brasil, o percentual do medo do brasileiro ainda é alto. Uma pesquisa da CNI feita em parceria com a FSB mostra que, em abril, 26% dos entrevistados tinham um medo muito grande de frequentar restaurantes ou bares por causa da Covid-19. Esse percentual caiu em julho pra 17%. Mas 38% ainda têm medo grande ou médio de ir a estes lugares, somando 55% os que ainda temem ter um comportamento mais livre para frequentar bares. O medo de ir a shoppings e academias era muito grande para 21% das pessoas, em abril, percentual que caiu para 11% neste mês. Nos supermercados caiu de 11% para 6%. Mas na média, somando as respostas “muito grande”, “grande”, “médio, mais de 45% das pessoas ainda têm algum medo de frequentar qualquer um desses locais. De qualquer forma, já melhorou em relação a abril, quando esse percentual era superior a 56%.