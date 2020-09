Brasil puxa para cima produção de aço na América Latina

Segundo informações da Associação Latino-americana do Aço (Alacero), em julho, a produção de aço bruto na região aumentou 20% na comparação com o mês anterior. Em grande parte esta alta foi garantida pela fabricação de aços no Brasil. Isso porque, no Brasil a produção de julho de 2020 cresceu 3% em relação a julho de 2019, enquanto México e Argentina registraram quedas de 16% e 22%, respectivamente, no mesmo período.

