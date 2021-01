Brasil já deve mais de US$ 71 bilhões a bancos de fomento em 2021

O governo federal já começou o ano endividado até o pescoço com bancos de fomento internacional. A União já deve ao menos 71 bilhões de dólares ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Só para o BIRD, são 66,9 bilhões de dólares devidos para a quitação de projetos como os da CPTM, do metrô de São Paulo, de 550 milhões de dólares, e para a recuperação de estradas, avaliado em 326 milhões de dólares. Ao BID, por exemplo, o governo federal deve 450 milhões de dólares pelos recursos empenhados na expansão da Linha 5 do metrô de São Paulo. As primeiras obrigações já deverão ser cumpridas no próximo dia 15 de janeiro.

Membros do Ministério da Economia ficaram possessos com a classificação do não pagamento ao Banco dos Brics como um calote. Na avaliação de secretários do ministro Paulo Guedes, o atraso no pagamento da penúltima parcela de 292 milhões de dólares, como revelou o jornal O Estado de São Paulo, ao New Development Bank (NDB) se deu por culpa do Congresso Nacional. O Legislativo vetou o repasse para o cumprimento das obrigações, remanejando os recursos para emendas parlamentares. Na avaliação de membros da Economia, o atraso é natural e, apesar do motivo distinto, “acontece toda hora”. Aliás, não foi só para o NDB, presidido por Marcos Troyjo, ex-secretário de Comércio Exterior de Paulo Guedes, que o governo atrasou o pagamento. Dispêndios com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial também atrasaram recentemente.

