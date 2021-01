Braga Netto assume cadeira de Jorge Oliveira em conselho do Senac

O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, foi nomeado, nesta terça-feira, 19, como o mais novo conselheiro fiscal do Senac, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ele substituiu o ex-ministro Jorge Oliveira como representante do Ministério da Economia no órgão do Sistema S, aquele que Paulo Guedes queria “meter a faca” no início do governo Bolsonaro. Agora, Braga Netto acrescentará um razoável contracheque de 21 mil reais mensais aos seus vencimentos.

