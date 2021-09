Bradespar caminha para o fim ao distribuir bilhões em ações da Vale

As ações da Bradespar dispararam na bolsa de valores na manhã desta quarta-feira, 15, depois que a empresa anunciou que vai distribuir mais de 5 bilhões de reais em ações que possui da Vale para seus acionistas, que foram chamados a aprovar a proposta em assembleia a se realizar em outubro. A alta de 9% se explica porque os investidores correram arbitrar preço de Vale, já que Bradespar tem um desconto em relação à mineradora.

Na prática, a Bradespar vai reduzir sua participação na Vale em cerca de 45%, passando a deter 3,7% da companhia mineradora. A Bradespar é a empresa de participações do Bradesco e já foi uma das empresas que dava as cartas em grandes empresas no país, inclusive na Vale. Desde que acabou o acordo de acionistas, a Bradespar passou a ser apenas mais um acionista pulverizado da companhia. Hoje a Bradespar só possui Vale em seu portfólio e o anúncio de que vai entregar parte das ações é mais um passo para seu fim, segundo fontes próximas à empresa. Além disso, a ideia é também reduzir o risco de ter que pagar imposto sobre dividendos, se o Senado aprovar a reforma do imposto de renda.