Bradesco Seguros agora mira o MEI e quem trabalha remoto

Em busca de expandir as áreas de atuação, a Bradesco Seguros está mirando os micro e pequenos empreendedores e empresas que aderiram ao trabalho remoto durante a pandemia. A companhia lançou uma segmentação do programa Residencial Sob Medida, que cobre assistências para atividade comercial na residência, como proteção para máquinas, móveis, utensílios, mercadorias e matérias-primas relacionadas com a atividade profissional do segurado, desde que devidamente enquadrado na legislação do MEI. Na cobertura empresarial, por sua vez, a empresa passou a oferecer proteção para 12 novos segmentos, como bares e restaurantes, consultórios e clínicas hospitalares, hotéis e academias. O objetivo da companhia, com isso, é dobrar a participação de PMEs na contratação de apólices da seguradora até o fim de 2021. Atualmente, esse grupo de empresas representa 6,7% das apólices ou 13% do prêmio emitido no segmento de ramos elementares.