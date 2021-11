Bradesco quer virar internacional e ações sobem na bolsa

O Bradesco engatou a sua alta na bolsa de valores após Octavio de Lazari, presidente-executivo da companhia, revelar que pretende internacionalizar as operações dos bancos digitais do grupo, como Next, Digio e Bitz para países como México e Estados Unidos. “Temos muitas oportunidades que vamos aproveitar”, disse Lazari em reunião com investidores. O movimento acontece enquanto o Nubank dá prosseguimento ao processo de abertura de capital na bolsa de Nova York. Às 16h46, as ações do Bradesco subiam 6,17%, a maior alta do dia no Ibovespa. Importante lembrar que o banco lucrou 6,76 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano, e a XP indicou a instituição como a mais defendida para o cenário macroeconômico incerto de 2022 em função de seu índice cobertura — dado que mostra a capacidade da empresa de cobrir créditos inadimplentes — ser superior ao de seus concorrentes diretos, Itaú e Santander.