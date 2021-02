BR Distribuidora vê na energia elétrica um futuro promissor

Começa a fazer todo o sentido do mundo a escolha de Wilson Ferreira Jr. para ser o próximo presidente da BR Distribuidora. Ele, que já pediu demissão da presidência da Eletrobras, ainda não assumiu o cargo, mas a companhia já entrou no ramo de energia elétrica — a especialidade de Ferreira Jr. A BR Distribuidora, que foi vendida pela Petrobras em 2019, anunciou a compra da Targus, uma comercializadora de eletricidade. Assim, a BR Distribuidora inicia sua trajetória no setor por meio do mercado livre de energia. É o caminho para a BR deixar a dependência dos combustíveis fósseis. Em termos práticos, agora, a companhia poderá verticalizar um potencial serviço de abastecimento de baterias de veículos automotivos. Este é só um exemplo de uma gama imensa de possibilidades.

