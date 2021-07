BR Distribuidora não é mais da Petrobras e Aegea tem novo sócio

VEJA Mercado Abertura, 01 de julho.

Depois de um semestre com ganhos de 6,5% para os investidores da bolsa, o segundo semestre começa repleto de fatos relevantes das empresas. A Petrobras fechou o preço para a venda definitiva da BR Distribuidora e vai embolsar 11,4 bilhões de reais pelos 37,5% que ainda detinha da distribuidora. A Aegea, empresa do setor de saneamento, anunciou um novo sócio em sua subsidiária Águas Guariroba. A securitizadora IFIN Participações botou meio bilhão de reais na empresa em troca de uma participação minoritária de pouco mais de 32% na Guariroba. A CCR assinou o contrato de concessão das linhas 8 e 9 do sistema de metrôs de São Paulo.

A Usiminas fez as contas e vai ter um impacto positivo de 2,4 bilhões de reais em seu balanço por conta da decisão do Supremo sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. Também a Marcopolo informou que terá um impacto positivo de 383 milhões de reais no seu balanço pelo mesmo motivo.

O setor imobiliário também está aquecido. A BR Properties anunciou na venda de 20% do Complexo JK um fundo imobiliário do BTG Pactual. O valor do negócio é de 184,6 milhões de reais. A Ânima Educação fechou um contrato de sale & leaseback com o fundo imobiliário da Vinci Partners por R$ 171,386 milhões.

Já a Latam informou que o juiz do Tribunal do Distrito Sul de Nova York aprovou a prorrogação do prazo para apresentação do plano de recuperação da companhia.