Bons tempos para vender chocolates

A indústria de chocolates voltou a crescer e produziu 189 mil toneladas no primeiro trimestre do ano. Um crescimento de 23% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Em março do ano passado, o país começou o período de restrição da primeira onda da pandemia que levou muitas indústrias a pararem ou reduzirem produção e o comércio baixou as portas. Por isso, os dados, em parte, refletem uma retomada de produção. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab).