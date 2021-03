Bombarco Show faz evento online e projeta mais de R$ 60 milhões em vendas

A Bombarco Show confirmou que realizará sua segundo edição virtual no próximo mês. A feira on-line terá apresentação de mais de 150 embarcações em exposição em diversos estados brasileiros. Está confirmada para ocorrer de 16 a 19 de abril. A organização espera reunir mais de 60 mil visitantes e projeta de gerar mais de 60 milhões de reais em negócios. Entre as novidades deste ano está o ingresso 100% gratuito para a visitação de barcos que é feita através do agendamento de videochamadas.

+Siga o Radar Econômico no Twitter