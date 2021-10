Bolsonaro não manda na bandeira vermelha

Choveu um pouco e o presidente Jair Bolsonaro se apressou a dizer na sua live de quinta-feira que vai mandar o ministro Bento Albuquerque acabar com a bandeira vermelha da escassez hídrica. Ao ministro só restou o silêncio, por enquanto. O presidente não manda na bandeira vermelha. Apesar de as decisões sobre medidas emergenciais por conta da escassez hídrica serem da CREG, a Câmara de Regras Excepcionais, que é subordinada ao CMSE, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que por sua vez é composto em essência por membros do Ministério das Minas e Energia, a competência para determinar a bandeira vermelha de nível 2 é da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), segundo informações do próprio ministério. E a Aneel, até que se mude a lei, é uma agência reguladora independente cujas decisões passam por uma diretoria colegiada. Além disso, os especialistas são unânimes em dizer que não choveu o suficiente para acabar com a bandeira vermelha. Outro ponto que pode atrapalhar os planos do presidente Jair Bolsonaro é que mesmo com essa bandeira extraordinária o governo está com um tremendo buraco para resolver já que o dinheiro não será suficiente para cobrir todos os custos que o país utilizou para garantir segurança energética.