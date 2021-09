Bolsonaro joga a conta do dólar alto para Roberto Campos Neto

O presidente Jair Bolsonaro, em entrevista exclusiva a VEJA, não teve dúvidas em botar na conta da autonomia do Banco Central e do seu presidente, Roberto Campos Neto, a culpa do dólar alto. “O dólar está alto, mas o que eu posso falar para o Roberto Campos? Quem decide é ele, que tem independência e um mandato.” O ministro da economia Paulo Guedes, entretanto, já andou admitindo que os ruídos políticos pioram a cotação da moeda americana. Ruídos que são causados e estimulados em boa parte pelo próprio presidente Bolsonaro. O dólar fechou esta sexta-feira cotado a 5,34 reais. Há alguns meses, valia cerca de 4,90 reais. Mas a crise entre as instituições e a pauta eleitoral tomaram conta da pauta e começaram a fazer parte das projeções. O cenário foi se deteriorando.