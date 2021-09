Bolsonaro estica corda com Supremo e Pacheco com MP que libera fake news

O presidente Jair Bolsonaro esticou a corda com o Supremo Tribunal Federal e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ao editar a medida provisória que libera publicação de fake news ou conteúdo enganoso nas redes sociais e ainda dá o controle da mídia social ao governo. O Supremo já recebeu dois pedidos para que a MP 1068 seja derrubada: uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSB e um mandado de segurança feito pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania). Deputados também já cobram do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que devolva a MP ao Planalto. Pacheco tem a prerrogativa de sequer deixar uma medida provisória tramitar se a considerar flagrantemente inconstitucional. Deputados do PT, PSB, PSOL e PDT assinam carta ao senador Pacheco alegando que a medida provisória não atende ao princípio da urgência estabelecido pela Constituição para uma medida provisória. Eles alegam que o marco civil da internet foi uma lei amplamente debatida e não pode agora ser alterada por meio de uma medida provisória. Tanto Pacheco quanto o Supremo podem usar suas canetas contra a canetada de Bolsonaro.