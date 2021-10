Bolsonaro escala almirante para passar pente-fino em bancos federais

O presidente Jair Bolsonaro deu uma missão ao Almirante Flavio Rocha, secretário de assuntos estratégicos: fazer uma limpa de petistas nos cargos de confiança no Banco do Nordeste (BNB) e no Banco da Amazônia (Basa) e passar um pente-fino nas operações de crédito das duas instituições. O presidente foi alertado por seus amigos do Centrão que os dois bancos, responsáveis por programas de crédito importantes em suas regiões, poderiam estar aparelhadas com opositores. Ou seja, um empecilho para seu projeto de reeleição. Recentemente, o presidente deu ordens para o BNB acabar a parceria de décadas com o Instituto Nordeste Cidadania (Inec), que cuidava do maior programa de microcrédito da América Latina, e o banco vai fazer uma licitação para contratar um novo operador.