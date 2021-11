Bolsonaro culpa Petrobras por greve dos caminhoneiros e fala em fatiá-la

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Vira e mexe, o presidente Jair Bolsonaro testa o humor do mercado financeiro ao disparar algumas frases soltas sobre a Petrobras. Nesta segunda-feira, 8, o chefe do Executivo jogou a culpa da irritação dos caminhoneiros para a companhia. “Olha, vocês querem parar? É um direito de vocês, a gente lamenta porque todo mundo perde com isso. Agora, vamos reclamar de quem realmente é responsável por isso, a Petrobras é a responsável”, disse Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan Curitiba. O presidente ainda disse que os dividendos de 31,8 bilhões de reais anunciados pela empresa em relação ao terceiro trimestre são “absurdos”. Mais uma vez, falou em privatizar a empresa, mas, desta vez, em fatias, para evitar um possível monopólio. “Para mim, o ideal é ficar livre da Petrobras. Privatizá-la, mas para muitas empresas, não tirar de um monopólio estatal e botar em um monopólio privado, tem que fatiar isso aí”, disse.

Às 15h15, as ações da companhia subiam 1,5%, enquanto o petróleo brent avançava 0,8%, a 83,4 dólares o barril. Vale lembrar que, em outubro, os papéis da Petrobras dispararam após um rascunho de privatização da empresa ser divulgado. No plano, o governo elaboraria um projeto de lei que permitiria vender as ações de forma a perder o controle da companhia, mas, ao mesmo tempo, mantendo a chamada “golden share”, que dá o poder de vetar algumas operações e ainda indicar o presidente da empresa.