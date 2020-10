Bolsonaro cria comitê de infraestrutura tutelado por Braga Netto e Marinho

Atualizado em 21 out 2020, 09h02 - Publicado em 21 out 2020, 08h55

O Presidente Jair Bolsonaro criou um novo comitê para o desenvolvimento da infraestrutura no país, o Comitê Interministerial de Planejamento da Infraestrutura. O decreto foi publicado nesta quarta-feira, 21, no Diário Oficial da União. O grupo será comandado pelo ministro Walter Braga Netto (Casa-Civil) e contará com a participação de diversos ministérios, entre eles o de Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e o de Paulo Guedes (Economia). O comitê é a pedra fundamental de um projeto mais ambicioso, o Plano Brasil. Os ministros poderão, por meio dele, elaborar estudos que poderão colocar o poder público como indutor do investimento em infraestrutura. É um importante avanço da pauta defendida por Braga Netto e Marinho, considerados ministros desenvolvimentistas. Os dois foram os artífices do Plano Brasil, projeto ruidoso que criou uma rusga entre Guedes e Marinho devido ao seu caráter gastador.

