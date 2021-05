Bolsonaro cobra corte no preço de gás e Petrobras censura jornalistas

Os diretores da Petrobras concederam uma entrevista coletiva a jornalistas para falar dos resultados do balanço da empresa, o primeiro divulgado na gestão do general Joaquim Luna e Silva, mas não tocaram no assunto do preço do gás. Os jornalistas inundaram o chat com perguntas sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que disse que estava tratando com o general sobre redução de preços. “Eu zerei todos os impostos do gás de cozinha, estamos trabalhando com o novo presidente da Petrobras em como diminuir o preço do botijão na origem. Hoje está em R$ 42, dá para diminuir”, disse Bolsonaro em evento nesta sexta-feira, 14. Na Petrobras, o que se diz é que a regra, que não é de hoje, é de não comentar declarações do presidente. Na coletiva com jornalistas, Luna se limitou a enviar um vídeo de saudação.

No começo do mês, as distribuidoras de gás confirmaram um aumento de quase 40% nos preços, repassado pela estatal.