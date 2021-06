Bolsonaro anuncia aumento do Bolsa Família, mais auxílio e fim do IPI

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado Abertura, quarta-feira, 16 de junho.

O presidente Jair Bolsonaro disse na noite de ontem, que vai aumentar o Bolsa Família para 300 reais, vai pagar mais duas ou três parcelas de auxílio emergencial e que estuda o fim do IPI, o imposto de produtos industrializados. Resumindo: o presidente resolveu dar muito trabalho para o ministro Paulo Guedes segurar o teto de gastos. O mercado que estava meio de lado esperando resultado dos juros no Brasil e nos Estados Unidos pode reagir nesta quarta-feira às declarações do presidente, dadas em uma entrevista a uma afiliada da TV Record, em Rondônia.

Nos fatos relevantes divulgados desde o fechamento de ontem, destaque para a Petrobras que anunciou que foi autorizada a marcar nova assembleia de acionistas para escolher os oito conselheiros de administração da companhia. A empresa terá que fazer isso por conta da renúncia de um dos conselheiros eleito pelos minoritários que acusou irregularidades na assembleia que elegeu o atual presidente da Petrobras, Joaquim Luna e Silva.

No Rio Grande do Sul, o governo anunciou a prorrogação da entrega das propostas para a empresa de energia CEEE. O novo cronograma prevê a entrega dos lances para o dia 12 de julho.