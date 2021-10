Bolsa vai reagir à discussão de Bolsa Família fora do teto?

VEJA Mercado | Abertura | 19 de outubro.

O mercado abre de olho nas discussões sobre o novo Bolsa Família. O governo estuda uma forma de fazer um programa turbinado para o próximo ano, mas, sem Orçamento, poderá apelar para gastos fora do teto. Uma das alternativas é tentar estender o auxílio emergencial já que esses recursos poderiam ficar fora do teto de gastos. A jornalista Miriam Leitão do Globo divulgou que o novo Bolsa Família será de 400 reais para 17 milhões de famílias, sendo que parte desse valor será pago com recursos do atual Bolsa Família e parte será justamente um auxílio temporário, fora do teto. A expectativa é de que o governo anuncie ainda hoje este no auxílio. No Planalto, o que se fala, é que não dá para ficar sem um auxílio social turbinado em ano de eleição. Ontem mesmo, o próprio presidente Jair Bolsonaro falou da possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial. Em entrevista a Amarelas On Air, da Veja, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que não se pode pensar somente em responsabilidade fiscal e teto de gastos quando as pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza. O mercado sempre se estressa quando o assunto é teto de gastos. E hoje não está sendo diferente. Por volta do meio do dia a bolsa caía mais de 2% e o dólar subia atingindo 5,55 reais.

*Atualizado com o movimento do mercado.