Bolsa responde a Paulo Guedes e abre em queda

O Ibovespa abriu caindo fortemente na manhã desta quinta-feira, 21, abaixo da linha dos 110 mil pontos, depois que o ministro da economia Paulo Guedes admitiu que pelo menos 30 bilhões de reais para o pagamento do novo Bolsa Família terá que ultrapassar o teto de gastos. Logo no início do pregão a queda foi de 1,57%. Com 15 minutos de negociação, a queda chegava a 2%.

O dólar também respondeu a Paulo Guedes e opera em alta cotado a 5,64 reais. Logo na abertura bateu 5,67 reais.