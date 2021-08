Bolsa reage, mas Vale derrete e impede alta mais expressiva

VEJA Mercado fechamento, 19 de agosto.

Após pregões sucessivos em queda, a bolsa esboçou uma reação nesta quinta-feira. Puxada por papéis ligados ao consumo doméstico, o Ibovespa fechou em alta de 0,45%, a 117.164 pontos. “O grande movimento é de reabertura local, e as companhias que se beneficiam são as de consumo discricionário, varejo e os laboratórios, por exemplo. Temos a convicção de que há um movimento de rotação nos portfólios em busca de ativos que oferecem desconto na relação preço vs. valor. O valor a ser destravado é na reabertura local”, avalia Evandro Bertho, sócio-fundador da Nau Capital. Locaweb, CVC, Localiza e Assaí fecharam em altas de 7,52%, 7,34%, 5,96% e 4,74%, respectivamente.

Os papéis que pesaram mais uma vez no índice e frearam um avanço mais expressivo do Ibovespa foram os do setor de mineração e siderurgia. A cotação do minério de ferro segue em queda livre na China em função das incertezas na economia asiática pelo avanço da variante delta no país. Nesta quinta-feira, o preço da tonelada da commodity despencou 13,5%, a 132 dólares por tonelada — o menor valor desde 1° de dezembro de 2020. A Vale, que, sozinha, possui mais de 10% de participação no Ibovespa, fechou o dia em queda de 5,71%. CSN, Usiminas e Gerdau recuaram 5,78%, 5,69% e 3,52%, respectivamente.

Se os investidores da bolsa deram uma arejada, na outra ponta o dólar continuou subindo e fechou acima de 5,40 com alta de 0,89%. “O real está exageradamente desvalorizado frente ao dólar, mas, a curto prazo, a política monetária dos EUA justifica esse avanço, sem contar a nossa incerteza do ponto de vista fiscal e político”, analisa Bertho.