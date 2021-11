Bolsa encerra semana em alta com precatórios ainda em digestão

VEJA Mercado | Fechamento | 5 de novembro.

O mercado financeiro ficou muito decepcionado com o furo do teto de gastos via PEC dos precatórios, mas os analistas dizem querer olhar para a frente. Os bons resultados apresentados pelas companhias no terceiro trimestre, aliados ao fato do Ibovespa estar mais de 25 mil pontos distantes de suas máximas históricas, enquanto as bolsas internacionais têm renovado seus recordes dia após dia, animaram o mercado nesta sexta-feira, 5. “O mercado entrou na dinâmica de que quer uma solução, seja ela qual for. Os investidores precisam ter os números para colocar na planilha e fazer as contas. A partir disso, a tendência é melhorar”, avalia Alex Gonçalves, sócio da RPS Capital. O índice fechou a sexta-feira em alta de 1,37%, a 104.824 pontos.

A Petrorio foi o grande destaque do dia, após ter informado que avançou em um negócio com a Petrobras que pode dobrar a produção da companhia. As ações subiram 17,8%. Destaque também para o varejo e o setor aéreo, que comportaram-se bem na sessão por terem suas ações ainda muito desvalorizadas no ano, segundo os analistas. Magazine Luiza e Azul fecharam em altas de 12,2% e 8,2%, respectivamente. “Nós fomos para um nível de preços muito estressado. Perdemos quase 30 mil pontos de julho para cá, enquanto o tombo da pandemia em março de 2020 foi de 50 mil pontos. Está muito barato”, diz Gonçalves. No lado das baixas, o setor de siderurgia e mineração foi novamente afetado pela cotação do minério de ferro. A commodity recuou 6,9% no porto chinês de Qingdao, a 93,14 dólares a tonelada. Gerdau, Vale e Usiminas fecharam em quedas de 4%, 2,9% e 2%, respectivamente.