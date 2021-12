Bolsa encosta nos 110 mil pontos, mas não resiste e fecha no negativo

VEJA Mercado | Fechamento | 13 de dezembro.

O Ibovespa chegou a encostar nos 110 mil pontos no início da sessão impulsionado pela Vale, mas perdeu força na parte da tarde após a confirmação da primeira morte por ômicron no Reino Unido e diante da reunião do Fed marcada para a próxima quarta-feira, 15, que pode acelerar o processo de retirada dos estímulos da economia norte-americana e levar muitos dólares para lá. Nos últimos minutos do pregão, a bolsa devolveu o pouco que ainda ganhava e fechou em queda de 0,35%, a 107.383 pontos. O dólar, na contramão, subiu 1,07%, a 5,673 reais. O Banco Central leiloou 905 milhões de dólares no mercado à vista no meio do dia, mas a operação não surtiu efeito na cotação da moeda.

Na bolsa, os setores que mais sentiram os fatores externos foram os de aviação e turismo. Gol e CVC fecharam em quedas de 4,3% e 3,2%, respectivamente. O primeiro óbito por ômicron foi sentido por essas empresas, que estão intimamente ligadas ao processo de reabertura, ou fechamento, das economias. Bolsas mundo afora também repercutiram a notícia. O Dow Jones e o FTSE 100, de Londres, recuaram 0,89% e 0,83%, respectivamente. A possível aceleração do tapering e o consequente aumentos nos juros americanos antes do que se esperava também foram precificados pelos investidores. “Existe a pressão para que acelere o tapering, um efeito da chamada estagflação que vai respingar nos mercados até que se saia uma definição”, avalia Gilvan Bueno, gerente educacional da Órama Investimentos.

Quem se salvou no meio disso tudo foi a Vale. A mineradora fechou em alta de 3% após o minério de ferro avançar 5% em Dalian, a 105,8 dólares a tonelada. “Se tirasse o setor de mineração, teríamos um dia ainda mais negativo, mas é natural ter uma pressão de venda ainda diante da falta de estudos concretos sobre a ômicron e antes de uma reunião importante do Fed”, pontua Bueno. A expectativa é que a China injete dinheiro na economia doméstica para impulsionar a recuperação por lá e que isso eleve a demanda por minério, mas se tratando de China, tudo pode mudar em questão de minutos. De toda forma, foi a Vale que evitou um estrago pior na sessão do Ibovespa.