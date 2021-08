Bolsa cai mesmo com apetite do gringo e bom humor internacional

VEJA Mercado fechamento, 23 de agosto.

Está difícil decolar. Essa é a percepção dos analistas após mais um pregão de queda, mesmo diante de um bom cenário internacional. Os índices americanos S&P 500 e Dow Jones, por exemplo, avançaram 0,84% e 0,61%, respectivamente, enquanto outras bolsas estrangeiras como as de Paris e Londres, fecharam em altas de 0,86% e 0,30%. Por aqui, o dia tinha tudo para ser bom também. O bom humor internacional se deve em função da cotação do petróleo tipo Brent, que subiu 5,25%. As ações da Petrobras fecharam em alta de 1,58%, mas não foi o suficiente. O índice Ibovespa fechou em queda de 0,49%, a 117.471 pontos.

“Quem está comprando na bolsa brasileira é o gringo, enquanto os locais estão vendendo. Estamos com dificuldade de nos conectar ao que está acontecendo lá fora há um bom tempo. Os índices internacionais estão em máximas históricas”, indica Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos. Em agosto, o investidor estrangeiro ingressou com 6,65 bilhões de reais na B3 até o último dia 19, e o acumulado do ano já chega a 46,4 bilhões. “A nossa bolsa está claramente despontada em relação às demais, logo, vale a pena ter posição aqui. Entretanto, os riscos domésticos têm afugentado os investidores locais, e o Ibovespa não consegue subir”, conclui.

A grande vilã do pregão de hoje foi a Vale, mais uma vez. Em Cingapura, o preço do minério de ferro recuou 1,5%, a 136,60 dólares a tonelada. As ações da mineradora, por sua vez, recuaram 1,38%. Ainda no lado das baixas, o varejo segue em tendência de queda pelo temor do aumento da Selic. Juros mais altos podem frear o consumo. Americanas, Via e Magazine Luiza recuaram 4,25%, 4,17% e 3,87%, respectivamente. No lado das altas, destacam-se as ações relacionadas ao turismo. O avanço da vacinação em adultos e adolescentes, assim como a constante diminuição na ocupação de leitos de UTI, animam o mercado. CVC, Azul e Gol fecharam em altas de 4,39%, 2,41% e 1,7%, respectivamente.